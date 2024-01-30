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اسباب انتشار الجراد على الحدود

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر و رد وزارة الزراعة حول ما انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي . 

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود أسراب ضخمة من الجراد تهاجم المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر . 

وأكد أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة،  أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هجوم الجراد على الحدود المصرية مبالغ فيه ، وقال انه من المعروف انتشار الجراد فى هذا التوقيت من العام  .


اكد أن وزارة الزراعة متمثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أتم الاستعداد لمكافحة الجراد ليس على الحدود الجنوبية فقط ولكن على كل الحدود المصرية  ونفى ايضا وجود أي تأثير على الزراعات فى الأراضي ، واكد على انه  يتم القضاء على أسراب الجراد على الحدود قبل الدخول إلي مصر  وإن رجال وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية على استعداد لأى هجوم من الجراد .

في نفس السياق  قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن انتشار الجراد طبيعي لأن هذا موعد تكاثره فى فصل الشتاء ، ولكن هذا الموسم نشهد تكاثر متزايد من الجراد نتيجة هطول الكثير من الأمطار فى وقت مبكر والذي يساعد بدوره على التكاثر  واشار ايضا الى أن الجراد وصل إلى مصر لأنه لم يتم مكافحته بالسودان و أن فرق الإدارة المركزية لمكافحة الآفات كافحت بالفعل أسراب من الجراد على الحدود المصرية منذ أكثر من شهر .
وقال ايضا انه تم محاصرة الجراد فى المنطقة الجبلية وبالتالى لم يصل إلى الزراعات ولم يقع أي أضرار عليها.


من ناحية أخرى اكد  مسؤولو قواعد المكافحة أن هناك متابعة وتنسيق مستمر مع اللجان المتواجدة على الحدود المصرية، وتنظيم حملات مرورية على مناطق الصحراء الشرقية الجنوبية، وحتى الحدود السودانية لإجراء عمليات المسح البيئى واستكشاف الجراد مبكرا. 
وخلونا نذكر حضراتكم بأنه توجد 54 قاعدة رئيسية لمكافحة الجراد في مصر مجهزة بكافة المعدات، منها 13 قاعدة رئيسية، و42 فرعية وبدأت بالفعل  فرق مكافحة الجراد الصحراوي في مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر جهودها للتصدي لأسراب الجراد والسيطرة عليها، و شارك أفراد ومهندسو قواعد مكافحة الجراد في هذه الجهود. 


وتركزت الأعمال على المناطق الحدودية المتاخمة للحدود السودانية، بما في ذلك مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد، حيث  تشير التقارير إلى ظهور أسراب من الجراد الصحراوي الأصفر على مساحات واسعة وتعمل الفرق المختصة على التحرك إلى المناطق الجبلية وأماكن تجمعات أسراب الجراد، حيث يتم استخدام جميع وسائل المكافحة والرش للتصدي لهذه الظاهرة. 


وتم تشكيل لجان لمتابعة الموقف ورصد دخول أسراب جديدة من الجراد الأصفر وبالفعل  تلقت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إخطارات من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع منظمات دولية لمكافحة الجراد للتصدي للمشكلة.،وتستمر الجهود في التنسيق على جميع المستويات لمواجهة هجوم الجراد.
وشددت الجهات المعنية على أهمية التعاون والتنسيق الفعّال للتصدي لتلك الآفة وحماية المحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية في المنطقة.
 

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