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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: تنفيذ 9704 حملة لرفع الاشغالات والنظافة والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حوّل جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع المحافظات، في رفع الاشغالات والنظافة ورفع المخلفات خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2026، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة جهود المحافظات 

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في متابعة جهود المحافظات للارتقاء بمستوى النظافة وتنظيم الشوارع والميادين، مشيرة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يمثل أحد عناصر منظومة المتابعة المستمرة التي تدعم سرعة التنسيق بين الوزارة والمحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية 

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمحافظات، مع إعطاء الاهتمام اللازم بالمناطق المحيطة بالمدارس والجامعات والمنشآت التعليمية، ومواصلة متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات، بما يسهم في الحفاظ على مستوى الخدمات وتحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة إلي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تابع بالتنسيق مع مراكز السيطرة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات تنفيذ أعمال رفع الاشغالات والنظافة ورفع المخلفات خلال الفترة المشار إليها، بما يتيح المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتنسيق بشأن الملاحظات والاحتياجات التي يتم رصدها على أرض الواقع.

جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ 

وأسفرت جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتنسيق مع جميع المحافظات خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2026 عن تنفيذ 3592 حملة لرفع الاشغالات، تم خلالها تحرير 8863 محضر اشغال، إلى جانب تنفيذ 6112 حملة نظافة، تم خلالها رفع نحو 4 ملايين و58 ألفا و353 طنا من المخلفات.

وتشمل المتابعة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية، باعتبارها من المناطق التي تشهد كثافات مرتفعة من الطلاب والمواطنين، مع التأكيد على استمرار أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيطها بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للطلاب ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لهذه المناطق وانتظام حركة الدخول والخروج منها.

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، علي استمرار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في التنسيق مع المحافظات ومراكز السيطرة التابعة لها لمتابعة معدلات الأداء بصورة مستمرة، ودعم سرعة التعامل مع الملاحظات التي يتم رصدها، بما يعزز كفاءة منظومة المتابعة والاستجابة على مستوى الجمهورية.

منال عوض التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سيطرة الشبكة الوطنية رفع الاشغالات

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