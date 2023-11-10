17 دولة تدعو للاستعداد المبكر لمواجهة تفشي الجراد الصحراوي وحماية الأمان الغذائي

تستعد الدول مبكرا لمواجهة تأثيرات الجراد الصحراوي وضمان الأمان الغذائي في القطاع الزراعي، ونصح ممثلون عن 17 دولة إفريقية وآسيوية بالتعامل الفعّال مع حالات الطوارئ وتفشي هذه الحشرة، التي تهدد بالتأثير على مخزونات الطعام والمحاصيل.

في ختام فعاليات ورشة العمل حول مكافحة الجراد الصحراوي، التي نظمتها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى واستضافتها قاعدة مكافحة الجراد بسفاجا، أشار المشاركون إلى أن الجراد الصحراوي يشكل تهديدًا كبيرًا على الإنتاج الزراعي والأمان الغذائي.

تمحورت فعاليات الورشة حول تعزيز قدرات العاملين وتبادل الخبرات، باستخدام دروس التفشي السابق للجراد الصحراوي في 2019، الذي اجتاح العديد من الدول في شرق إفريقيا والجزيرة العربية. وتم التدريب على الطرق الحديثة للرصد والاستكشاف والمكافحة والإنذار المبكر لدعم اتخاذ القرارات الفعّالة لحماية الزراعة وضمان الأمان الغذائي.

تأتي هذه الجهود في إطار التحضير المستمر للتصدي لأي تفشي محتمل وللمساهمة في حماية الأمان الغذائي للمجتمعات الهشة في المنطقة.