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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«الأكل ببلاش»| أول مطعم يقدم وجبات بالمجان في مصر.. التفاصيل والمكان

مطاعم الأخوة الإنسانية
مطاعم الأخوة الإنسانية

تم افتتاح أول فروع سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية بالمعادي، والتي تقوم بتقديم وجبات مجانية للأسر الأولى بالرعاية، حيث جاء البرتوكول تنفيذًا  للتوقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة الأخوة الإنسانية في مايو 2023 بشأن هذه المبادرة، وقام المطعم بتقديم وجبات طعام متكاملة غذائيا ومجانية للأسر الأولى بالرعاية وللأفراد غير القادرين داخل المطعم، وتقديم الطعام بطريقة تحفظ كرامتهم عبر التعامل معهم تماما كعملاء المطاعم.

أول مطعم بالمجان في مصر.. قائمة طعام ومعاملة تحفظ كرامة غير القادرين (التفاصيل)
افتتاح مطاعم الأخوة الإنسانية

أول مطعم مجاني لغير القادرين

قامت فكرة المطاعم على مبدأ الأخوة والتكافل، حيث تم تقديم وجبات إلى جميع الفئات في المجتمع من خلال مساهمة القادر على تحمل عبء تكلفة وجبة غير القادر، وسيكون بمقدور الأشخاص والهيئات الراغبة في مساندة هذه المبادرة شحن بطاقات مُسبقة الدفع لتحمل تكاليف وجبات الأسر المستهدف مساعدتها، بالإضافة إلى أن المبادرة ستقوم بجمع التبرعات والمساهمات المختلفة من أصحاب المسئولية المجتمعية الراغبين في الانضمام لتك المبادرة.

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أول مطعم بالمجان في مصر ..قائمة مأكولات ومعاملة تحفظ كرامة غير القادرين|فيديو

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دعم غير محدود للطلاب غير القادرين بجامعة عين شمس

وحضرت الافتتاح الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة سابقًا، والدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

وفى كلمتها أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة ستساهم بنسبة ٢٠% من المشروع من أجل تعزيز هدفه النبيل، وذلك من خلال برامج دعم المواطنين.

ومن جانبها، قالت ابتسام سراج الدين المدير التنفيذي لمشروع مطاعم الاخوة الإنساني:" إن فكرة المبادرة جاءت للمونسنيور الدكتور يوأنس لحظي، وهو مؤسس مؤسسة الاخوة الإنسانية، حيث جاءت الفكرة لتقديم الطعام للأسر الأكثر احتياجا، بالتضامن مع وزارة التضامن، و البرتوكول ينص ان تقوم وزارة التضامن بمد المؤسسة ببعض الأسماء المستهدفة، والتي قامت الوزارة بالبحث عنهم وانه بالفعل الأكثر احتياجا".

وأضافت ابتسام قائلة:" تم اختيار المطعم بطريقة جيدة وأيضا تم تدريب العالمين بيه على استقبال الزوار، وتم وضع منيو للطعام لاختيار الاسر ما تحب، لم نجبر احد على اختيار طعام معين".

وقالت سيدة من الذين يتم تقديم الوجبات لها :" كنت مترددة في الذهاب إلى المطعم ولكن عندما جئت الى المطعم ، وجدت الناس روحها طيبه وجميلة، والاكل كان جميل حاجة مختلفة، ودى المرة الثالثة اجى المطعم هنا وأضافت أخرى": ان فكرة المطعم جميلة، ياريت الناس كلها تعملها، على شان ميبقاش حد محتاج في مصر".  

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أول مطعم بالمجان في مصر ..قائمة مأكولات ومعاملة تحفظ كرامة غير القادرين|فيديو

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دعم غير محدود للطلاب غير القادرين بجامعة عين شمس

وأضاف الشيف احمد عبد الله، شيف مطعم الاخوة الإنسانية قائلا:" نحن نقوم بتجهيز الطعام وتنظيفه بطريقة جيدة، وتقديمة الى الزوار".

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