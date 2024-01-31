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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 114 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن ضبط 114 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١٠٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان -توقف بدون عذر - عدم وجود سجلات- اختراق ماكينة- تصرف وتجميع)، و١٣ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- –شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر) بالإضافة إلى تحرير مخالفة فى مجال المواد البترولية.

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