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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 21 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يعلن عن إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا

صدى البلد

قال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 21 مليار يورو على الأقل لأوكرانيا هذه السنة.

وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سيدرّب 20 ألف جندي أوكراني إضافي، فضلاً عن الـ40 ألف جندي الذين تم تدريبهم.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن أوكرانيا شنت هجومًا جديدًا بطائرة بدون طيار على مصفاة نفط روسية.

وحسب الوكالة الفرنسية، كثفت كييف ضرباتها على منشآت النفط والغاز الروسية خلال الشهرين الماضيين، في إطار ما وصفته بالانتقام "العادل" للضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة الخاصة بها.

من جانبه، قال حاكم سانت بطرسبورج ألكسندر بيجلوف، إن انفجارا قويا وقع في موقع صناعي خارج المدينة الشمالية.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن أنظمة صواريخ إس-400 أطلقت النار على طائرة بدون طيار تحطمت في مصفأة لتخزين النفط في منطقة نيفسكي بعمق روسيا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس: “لقد كانت عملية تابعة لأجهزة المخابرات العسكرية الأوكرانية"، مضيفًا أن الهدف كان يستخدم “لأغراض عسكرية”.

وأعلنت كييف هذا الشهر مسئوليتها عن هجومين آخرين بطائرات بدون طيار على منشآت للطاقة في منطقة لينينجراد المحيطة.
 

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