تقع العديد من السيدات فى أخطاء وضع المكياج، أحيانا نلاحظ أن هناك سيدة أجمل بدون مكياج ولكن فى بعض الأحيانا تضطر لحضور بعض المناسبات التى تجبرها على وضع المكياج، لذلك نكشف عن بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن للمرأة تجنبها أثناء وضع المكياج، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

عدم تنظيف البشرة بشكل صحيح: قبل وضع المكياج، يجب أن تكون البشرة نظيفة ومرطبة، قومي بتنظيف الوجه بلطف باستخدام منظف مناسب وترطيبه بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

عدم استخدام قاعدة المكياج: قاعدة المكياج تعمل على توحيد لون البشرة وتمهيدها لاستخدام المنتجات الأخرى.

استخدمي قاعدة المكياج المناسبة لبشرتك قبل وضع المكياج للحصول على نتيجة أفضل وأكثر دوامًا.

استخدام الكمية الزائدة من المنتجات: استخدمي كمية مناسبة من منتجات المكياج، مثل الأساس والكونسيلر والبودرة، وقومي ببناء التغطية تدريجياً إذا لزم الأمر، هذا سيمنحك مظهرًا طبيعيًا ويمنع التراكم الزائد للمنتجات على الوجه.

عدم مطابقة لون الأساس للبشرة: اختاري لون الأساس الذي يتناسب مع لون بشرتك بشكل صحيح.

قومي بتجربة الأساس على الفك أو الجزء الداخلي من المعصم للتأكد من أنه يتناسب مع لون بشرتك.

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

تجاهل الخطوات الأساسية: تأكدي من احترام الخطوات الأساسية للمكياج، مثل تطبيق الأساس قبل البودرة، وتحديد العيون قبل وضع ظل الجفون، وتطبيق أحمر الشفاه قبل وضع اللمعة.

عدم تنظيف وتجديد الفرش: قومي بتنظيف الفرش المستخدمة في وضع المكياج بانتظام لإزالة المنتجات والبكتيريا المتراكمة، وجففي الفرش جيدًا بعد التنظيف واحتفظي بها في مكان نظيف وجاف.

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

استخدام الإضاءة غير المناسبة: تأكدي من وجود إضاءة جيدة أثناء وضع المكياج، استخدمي إضاءة طبيعية أو إضاءة مشابهة للإضاءة التي ستتعاملين معها في الظروف الطبيعية.

تجنب هذه الأخطاء سيساعدك على الحصول على نتيجة مكياج جميلة وطبيعية وتحافظ على صحة بشرتك.