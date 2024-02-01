عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

أخطاء على المرأة
أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

تقع العديد من السيدات فى أخطاء وضع المكياج، أحيانا نلاحظ أن هناك سيدة أجمل بدون مكياج ولكن فى بعض الأحيانا تضطر لحضور بعض المناسبات التى تجبرها على وضع المكياج، لذلك نكشف عن بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن للمرأة تجنبها أثناء وضع المكياج، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday.

في غرفة المكياج.. ظهور لافت لـ ندى الكامل

أفضل الطرق لإزالة المكياج بشكل صحيح دون الإضرار بالبشرة

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

عدم تنظيف البشرة بشكل صحيح: قبل وضع المكياج، يجب أن تكون البشرة نظيفة ومرطبة، قومي بتنظيف الوجه بلطف باستخدام منظف مناسب وترطيبه بكريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

عدم استخدام قاعدة المكياج: قاعدة المكياج تعمل على توحيد لون البشرة وتمهيدها لاستخدام المنتجات الأخرى. 

استخدمي قاعدة المكياج المناسبة لبشرتك قبل وضع المكياج للحصول على نتيجة أفضل وأكثر دوامًا.

استخدام الكمية الزائدة من المنتجات: استخدمي كمية مناسبة من منتجات المكياج، مثل الأساس والكونسيلر والبودرة، وقومي ببناء التغطية تدريجياً إذا لزم الأمر، هذا سيمنحك مظهرًا طبيعيًا ويمنع التراكم الزائد للمنتجات على الوجه.

عدم مطابقة لون الأساس للبشرة: اختاري لون الأساس الذي يتناسب مع لون بشرتك بشكل صحيح.

قومي بتجربة الأساس على الفك أو الجزء الداخلي من المعصم للتأكد من أنه يتناسب مع لون بشرتك.

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

تجاهل الخطوات الأساسية: تأكدي من احترام الخطوات الأساسية للمكياج، مثل تطبيق الأساس قبل البودرة، وتحديد العيون قبل وضع ظل الجفون، وتطبيق أحمر الشفاه قبل وضع اللمعة.

عدم تنظيف وتجديد الفرش: قومي بتنظيف الفرش المستخدمة في وضع المكياج بانتظام لإزالة المنتجات والبكتيريا المتراكمة، وجففي الفرش جيدًا بعد التنظيف واحتفظي بها في مكان نظيف وجاف.

أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج

استخدام الإضاءة غير المناسبة: تأكدي من وجود إضاءة جيدة أثناء وضع المكياج، استخدمي إضاءة طبيعية أو إضاءة مشابهة للإضاءة التي ستتعاملين معها في الظروف الطبيعية.

تجنب هذه الأخطاء سيساعدك على الحصول على نتيجة مكياج جميلة وطبيعية وتحافظ على صحة بشرتك.

المكياج سيدة أجمل بدون مكياج أخطاء على المرأة تجنبها أثناء وضع المكياج تكون البشرة نظيفة ومرطبة وضع المكياج عدم تنظيف البشرة بشكل صحيح عدم مطابقة لون الأساس للبشرة البكتيريا المتراكمة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

ماذا فعلت الحكومة للسيطرة على أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان ؟

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

موضوعات متعلقة

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة.. الإفتاء توضح

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تمنحك 5 عطايا ربانية

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

أول تعليق من زيلينسكي بشأن منح الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا

الدفاع الروسية: إسقاط 68 طائرة مسيرة تابعة للجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيين في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور|خاص

الجيش الأوكراني يعلن تدمير زورق روسي قيمته 70 مليون دولار

سوق رونجي.. القبض على فلاحي فرنسا لهذا السبب

لو شاري عربية لأول مرة .. نصائح مهمة للتعامل معها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الأطعمة التي يمكن تسخينها في الميكروويف بأمان؟

ما سر لمعان عيون القطط في الظلام؟

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

فيديو

فنيًا وجماهيريًا.. عوامل جعلت الأهلي يتراجع عن صفقة أبوجبل والتعاقد مع علي لطفي|فيديوجراف

العروس ظهرت بإطلالة ملكية.. كواليس حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

الأطفال ليسوا أبرياء وسندمر المزيد.. عضو بالكونجرس الأمريكي يدعم الإبادة بغزة| فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ