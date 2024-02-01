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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية مؤسسة حياة كريمة لتكريم الشباب المتطوعين

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتكريم الشباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة ، خلال عام 2023، حيث حضر الاحتفالية التي حملت شعار " الجدعان" وأقيمت بنادي الإدارة المحلية : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، العقيد علاء حامد  مدير مكتب مؤسسة  حياة كريمة  ببني سويف ، الدكتور محمد جبر المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، الأستاذة أمل عزوز  وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ،  محمد سيد نائب المنسق العام لحياة كريمة ببني سويف

جهود كبيرة لمحافظة بني سويف لتسريع العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

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وفي كلمته توجه محافظ بني سويف بالشكر لكل المتطوعين العاملين في المبادرة ، معرباً عن سعادته لحضور هذه الفعالية ، خاصة وأنها  تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهي العمل التطوعي بدون انتظار مقابل ،  لاسيما في مبادرة مثل المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"  التي أطلقها ويرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تعد الأضخم من نوعها   ف مجال تحسين الخدمات والمرافق لأهالينا في القرى والريف المصري

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم متطوعي المبادرة والتقاط صورة جماعية مع السيد الوزير المحافظ ، والذي حرص على تكريم والد أحد متطوعي المبادرة "محمد هشام ، والذي  توفى مؤخراُ ، حيث تم تسليم والد الراحل درع مؤسسة حياة كريمة ، تقديرا وامتنانا بجهود الراحل وتقديراُ لأسرته كنموذج  وقدوة لغيره من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي و المبادرة الرئاسية حياة كريمة المتطوعين المبادرة الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي س عبد الفتاح السيسي رئيس عبد الفتاح السيسي ضامن لمبادرة الرئاسية لتضامن الاجتماعى لمحافظة لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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