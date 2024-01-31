نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لإعداد استراتيجية عمل الجمعيات الأهلية

عقد اليوم بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة وإعداد الاستراتيجية العامة المقترحة لعمل الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة العمل الأهلي المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، و ذلك في حضور مسؤولي التضامن الاجتماعي، و أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيات ومؤسسات الوثيقة (مؤسسة حياة كريمة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات، جمعية الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، مؤسسة كير مصر، مؤسسة كيان، الهيئة الإنجيلية، مؤسسة رؤية مصر.



وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع المحاور الرئيسية التي يتولى المكتب التنفيذي الاشراف على تنفيذها، وفقًا لبرامج عمل كل جمعية، بجانب أنشطة الجمعيات الأخرى، بما يضمن تحقيق التكامل في تحقيق إجراءات نوعية لتنمية وتطوير العمل الأهلي على مستوى المحافظة.

وشملت تلك المحاور: رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية المشاركة في التوقيع على الوثيقة بكافة قرى ومراكز المحافظة- التمكين الاقتصادي- الدعم المالي والتكافلي-دعم قطاعات الصحة، التعليم، البنية التحتية، محور التطوع، محور إدارات الأزمات، محور التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف قطاع التضامن الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع وجه نائب المحافظ جمعيات المكتب التنفيذي بإعداد دراسة شاملة وخطة عمل للمحور الذي تختاره كل جمعيه منها، وفق برنامج زمني محدد، تمهيدًا للبدء في تنفيذ هذا الجانب من الاستراتيجية العامة لعمل الجمعيات الأهلية المعنية.