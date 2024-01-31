عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لإعداد استراتيجية عمل الجمعيات الأهلية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد اليوم بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة وإعداد الاستراتيجية العامة المقترحة لعمل الجمعيات الأهلية الموقعة على وثيقة العمل الأهلي المزمع تنفيذها خلال العام الجاري، و ذلك في حضور مسؤولي التضامن الاجتماعي، و أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيات ومؤسسات الوثيقة (مؤسسة حياة كريمة، الاتحاد الإقليمي للجمعيات، جمعية الأورمان، مصر الخير، نهضة بني سويف، مؤسسة كير مصر، مؤسسة كيان، الهيئة الإنجيلية، مؤسسة رؤية مصر.

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير شركة "نيو هوب" الصينية لبحث سبل التعاون

محافظ بني سويف يستمع لمطلب أسرة للمساعدة في الحصول على مسكن


وناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع المحاور الرئيسية التي يتولى المكتب التنفيذي الاشراف على تنفيذها، وفقًا لبرامج عمل كل جمعية، بجانب أنشطة الجمعيات الأخرى، بما يضمن تحقيق التكامل في تحقيق إجراءات نوعية لتنمية وتطوير العمل الأهلي على مستوى المحافظة.

وشملت تلك المحاور: رفع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية المشاركة في التوقيع على الوثيقة بكافة قرى ومراكز المحافظة- التمكين الاقتصادي- الدعم المالي والتكافلي-دعم قطاعات الصحة، التعليم، البنية التحتية، محور التطوع، محور إدارات الأزمات، محور التغيرات المناخية، وذلك تحت إشراف قطاع التضامن الاجتماعي.

وفي نهاية الاجتماع وجه نائب المحافظ جمعيات المكتب التنفيذي بإعداد دراسة شاملة وخطة عمل للمحور الذي تختاره كل جمعيه منها، وفق برنامج زمني محدد، تمهيدًا للبدء في تنفيذ هذا الجانب من الاستراتيجية العامة لعمل الجمعيات الأهلية المعنية.

التغيرات المناخي التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قرى ومراكز المحافظة لتغيرات المناخي لتنفيذ نهضة بني سويف نائب محافظ بني سويف نائب المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

موضوعات متعلقة

نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة موقف المشروعات الجديدة

تنفيذ برنامج تدريبي عن الأمن السيبراني للعاملين بالجهاز الإداري ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يستقبل مدير شركة "نيو هوب" الصينية لبحث سبل التعاون

جامعة بني سويف الأهلية تنظم دورة عن الإسعافات الأولية

محافظ بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل في مشروع كوبري أشمنت الجديد

محافظ بني سويف يستمع لمطلب أسرة للمساعدة في الحصول على مسكن

محافظ بني سويف يتفقد أعمال خطة الرصف والمحاور المرورية الجديدة

تصعيد 3 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مسابقة إبداع

ترشيحاتنا

طوارئ بالقاهرة بسبب الأمطار .. وتعزيزات أمنية للتعامل مع الأعطال والحوادث

الحكومة تشد الحزام| قرارات عاجلة بترشيد الإنفاق في جهات الدولة.. تفاصيل

أجواء أوروبية.. سانت كاترين تكتسي باللون الأبيض بعد تعرضها لعاصفة ثلجية|شاهد

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

خالد الجندي: القصص القرآني هدفه إرساء القيم والآداب .. فيديو

72 ساعة .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 لقبا مع الأهلي وصفر مع غيره.. مشوار عبدالله السعيد بعد انتقاله للزمالك

فستان جريء.. داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بظهورها الجديد| شاهد

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فيديو

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبو العينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ