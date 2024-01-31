محافظ بني سويف يستمع لمطلب أسرة للمساعدة في الحصول على مسكن

توقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية اليوم، الأربعاء، لسماع شكوى إحدى الأُسر، والتي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية للأسرة أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة، وذلك نظرا لأنهم يقومون برعاية ابنهم من ذوي الهمم وظروفهم المعيشية الصعبة.

وكلف المحافظ مكتبه باستلام جميع الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفهم من حصولهم على تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم، بجانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبهم في حدود المتاح من إمكانات.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قام اليوم بجولة موسعة لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة.