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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستمع لمطلب أسرة للمساعدة في الحصول على مسكن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

توقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية اليوم، الأربعاء، لسماع شكوى إحدى الأُسر، والتي تلتمس إمكانية الحصول على تسهيلات معيشية للأسرة أو المساعدة في الحصول على مسكن لابنهم من ذوي الإعاقة،  وذلك نظرا لأنهم يقومون برعاية ابنهم من ذوي الهمم وظروفهم المعيشية الصعبة. 

وكلف المحافظ مكتبه باستلام جميع الأوراق الخاصة بالظروف المعيشية للأسرة، وبحث موقفهم من حصولهم على تكافل وكرامة وإمكانية مزيد من الدعم، بجانب دراسة إمكانية الاستجابة لمطالبهم في حدود المتاح من إمكانات.

محافظ بني سويف يتفقد أعمال خطة الرصف والمحاور المرورية الجديدة

محافظ بني سويف يطالب بتقارير يومية دقيقة عن موقف الإزالات في المهد

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قام اليوم بجولة موسعة لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمراكز ومدن المحافظة بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مدينة بني سويف مديرية الطرق والنقل مرورية

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