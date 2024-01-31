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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال خطة الرصف والمحاور المرورية الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،الموقف التنفيذي لأعمال رصف وتطوير ورفع الكفاءة بشوارع مركز ومدينة بني سويف ،والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري بمراكز ومدن المحافظة.


جاء ذلك خلال جولته " اليوم " بمركز ومدينة بني سويف ،وفي حضور: المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل ،الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المهندس محمد عبد الجواد مدير عام صرف بني سويف ، المهندس ياسر عبد الستار مدير حماية النيل ، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية ومشروع النظافة والطرق  والنقل.

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تفقد المحافظ الأعمال الأولية الجاري تنفيذها  بطريق بلبل تمهيداً لبدء أعمال الرصف والتوسعة بالطريق الذي يربط بين منطقة العبور والنجدة وعزبة بلبل وطريق أحمد وهبة ،بطول 1.3كم ، وتم توسعته بإضافة 3 أمتار  ليصل عرضه إلى 8.5 متراً بدلاً من 5.5 متر ، فضلاً عن مساحة إضافية بطول 180 متراً وعرض 10 أمتار.

حيث  كلف المحافظ  مسؤولى الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الري والصرف والطرق والمرور ، لدراسة استغلال هذه المساحة الإضافية  والاستفادة منها في إقامة أنشطة  خدمية أو ترفيهية  أو مشروعات صغيرة  وعدم تركها  بدون استفادة ، ويما يضمن الحفاظ على اعمال التطوير والتوسعة التي تشهدها المنطقة

كما تابع المحافظ الأعمال التي تنفذها مديرية الطرق لعمل محور مروري جديد  بطول 1.5كم  وبعرض 30 متراً من خلال  فتح شارع علي مصرف إسلام يكون بمثابة طريق بديل أو موازي لطريق الفيوم ، من المخطط أن بسهم  فتح هذا الشارع على مصرف إسلام  في ربط منطقتي البشري والأزهري  بالطريق الدائري ، حيث وجه المحافظ مسؤولى الطرق والصرف الزراعي  بالري بدراسة مدى إمكانية تغطية جزء بطول  150 متراً ، لمد هذا الشارع وتوسعته ، بهدف خلق محاور مرورية جديدة والحد من كثافة الحركة بهذه المنطقة

وتضمنت الجولة أيضا الأعمال التي يجرى تنفيذها لفتح شارع بن خلدون والذي يعتبر أحد الشوارع الحيوية ،وسوف تساهم بشكل كبير  في تخفيف الضغط على هذه المنطقة ، خاصة حيث انه يعتبر بديل لشارع سعد زغلول وربط منطقة الشاملة ومستشفي الجامعة ويعتبر  محور مهم ويخدم كوبري الشاملة المزمع  إشتاؤه على ترعة الإبراهيمية

 

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