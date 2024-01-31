التنمية المحلية تتابع جهود محافظة بني سويف في متابعة إدارة الأزمات

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة بني سويف في متابعة ادارة الأزمات وفقًا لأحدث المعدات واستغلال العناصر البشرية المدربة للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة.

يأتي ذلك في ضوء متابعة اللوء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من انشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يواصل بلال حبش نائب المحافظ، متابعته الميدانية لترتيبات وتجهيزات ضمن خطة استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك (صقر) لمجابهة الأزمات والكوارث ونجدة الأهداف الحيوية، والمقرر تنفيذه "فبراير 2024" بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،وإدارات وأجهزة مديرية الأمن و أجهزة وقطاعات المحافظة التنفيذية

حيث تفقد نائب المحافظ بروفة مُصغرة لحالة اصطفاف المعدات بشرق النيل ، للوقوف على جاهزية تلك المعدات للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة ، ضمن التجهيزات الجارى تنفيذها لإجراء التدريب العملي المشترك ، مشيراً إلى إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية ، للوقوف على جاهزيتها والاطمئنان على عملها بالكفاءة المطلوبة وصيانتها بالشكل المطلوب، للتدخل السريع والتعامل بإيجابية حال حدوث أي طارئ أو أزمة وإزالة الآثار الناتجة عنها ،واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسب

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