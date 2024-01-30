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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال غير مسبوق من أئمة أوقاف بني سويف على إصدارات الوزارة بمعرض الكتاب

صدى البلد

 شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، إقبالًا متزايدا على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من قيادات الدعوة وأئمة مديرية أوقاف بني سويف ، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.

ويعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزواره بالمعرض الدولي للكتاب الخامس والخمسين بالقاهرة بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (صالة 4 - 46 B)  .

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أبدى الجميع اهتمامهم بإصدارات وزارة الأوقاف المصرية وأقبلوا على اقتنائها ومن هذه الإصدارات : 
1. شنطة الفكر الوسطي بـ100 جنيه بدلًا من 200 جنيه.
2. مجموعة إصدارات اللغة العربية فقط بــ 100 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا.
3. مجموعة الفتاوى 20 جزءًا بألف جنيه بدلا من 1500 جنيه.
4. كتاب إخلاص الناوي في الفقه الشافعي 4 أجزاء بــ 100 جنيه بدلًا من 200 جنيه.
5. المنتخب من السنة 13 جزءًا ، فقط بـ 200 جنيه بدلًا من 390 جنيهًا، وذلك لحين نفاد المجموعات، وحال نفاد الكمية يباع الجزء المفرد بــ20 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.
6. الموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية 15 جزءًا ، فقط بـ 150 جنيهًا بدلًا من 300 جنيه، ويكون سعر الجزء المفرد من هذه الموسوعة بــ 15 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.
7. المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم باللغة الإندونيسية فقط بـــ250 جنيهًا بدلًا من 500 جنيه.
8. خصم 25% على موسوعة الثقافة الإسلامية بــ135 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا.
9. خصم خاص لأساتذة وطلاب اللغات الأجنبية على المنتخب في ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات التالية: (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإسبانية - الروسية - الأوردية - السواحيلية - اليونانية - العبرية - الهوسا).

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الأعلى للشئون الإسلامية إصدارات وزارة الأوقاف إقبال غير مسبوق المجلس الأعلى للشئون الإسلامي عرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دو معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الأوقاف

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