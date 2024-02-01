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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهود كبيرة لمحافظة بني سويف لتسريع العمل بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة ببني سويف

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة بني سويف في تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب .

 وزار الدكتور محمد جبر  معاون محافظ بني سويف"منسق عام المبادرة بالمحافظة" عددًا من قرى مركز ناصر، لمتابعة الموقف التنفيذي لنهو عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيدًا لتسليمها، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وخلال الزيارة تم متابعة سير العمل في بعض المشروعات المنتهية لتلافي ملاحظات التسليم ، والتشطيبات الجاري الانتهاء من تنفيذها، في العديد من القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة، وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات المحافظ"د.محمدهاني غنيم" بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال،والوقوف على معوقات التسليم لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المرحلة الأولى.

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التنمية المحلية محافظة بني سويف حياة كريمة القرى الاكثر احتياجا معدلات الفقر

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