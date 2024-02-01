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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون يواصل تدريباته بمعسكر الإسماعيلية والصفقات الجديدة تنتظم في المران

صدى البلد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز حيث أدى الفريق مرانه على فترتين  اليوم.


وانتظم في تدريبات اليوم الصفقات الجديدة التي تم قيدها في قائمة الفريق حيث أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. 


وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي.. 
محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم
محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف. 
محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف. 
أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف. 
فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف. 
جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف. 
أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا. 
أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.


وأدى الفريق مرانه اليوم على فترتين حيث اشتمل المران الصباحي على تدريبات بدنية قوية كما أدى اللاعبين تدريبات بالكرة في المران المسائي حيث يسعى المدير الفني محمد عودة لتطبيق بعض الجمل الفنية.


وقرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، ضم 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين .

وكان الجهاز الفني بقيادة محمد عودة المدير الفني ، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية علي فترتين بمعسكر الإسماعيلية وجاري الاتفاق على خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين  لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز.

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