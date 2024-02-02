ناقد رياضي لـ اتحاد الكرة: ما هي خطتكم حال رحيل فيتوريا؟

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن مستوى فريق ليفربول الإنجليزي في تطور واضح خلال الفترة الأخيرة، وهناك شعور واضح لدى لاعبيه بإمكانية تحقيق لقب الدوري هذا الموسم، موضحا أن يورجن كلوب قد يفكر في تولي تدريب المنتخب الالماني أو التوقيع مع نادي برشلونة الإسباني خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نريد التفكير في التطوير بشكل إيجابي بدلا من التجويد، والاتحاد الإنجليزي وضع خطة للتطوير منذ 15 عامًا رغم قوة البريميرليج، وخلال آخر 10 سنوات شهدت تقدم واضح للكرة الإنجليزية وأصبح منافسًا قويًا على مستوى جميع المنتخبات، والمنتخب الأول ظهر بمستوى طيب منذ كأس العالم 2018، وكان دائمًا يضم نجومًا في سنوات سابقة لكنه لم يكن يستطيع تقديم أي نتائج جيدة بسبب وجود عشوائية واضحة".

وأضاف: "منتخب السنغال استعان بمدرب جيد مثل أليو سيسيه، وتدرج في المنتخبات، وكان يقود المنتخب الأوليمبي وكان وراء اكتشاف لاعبين وظهورهم مثل اسماعيلا سار وساديو ماني، حتى نجح مع المنتخب الأول في السنغال بعد ذلك، وكانت هذه أيضا تجربة بالنسبة لـ حسن شحاتة عندما تولى تدريب منتخب الشباب في وجود لاعبين مثل حسني عبدربه وأحمد فتحي ومتعب وعمرو زكي وقتها ثم تولى تدريب المنتخب الأول ونجح بشكل رائع".

وواصل: "بعد قرار رحيل فيتوريا المنتظر، ما هي رؤية اتحاد الكرة للمرحلة المقبلة؟، اتمنى ان يكون الاختيار له أساس واضح".

وأكمل: "منتخب نيجيريا لديه مجموعة مميزة من اللاعبين وعلى رأسهم فيكتور اوسيمين رغم انه لم يصل للاهداف المتوقعة حتى الآن".