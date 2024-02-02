بوريل: مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر مختلفة عن حارس الازدهار

أكد رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن بعثة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية من هجمات المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران في البحر الأحمر ستكون "دفاعية بحتة"، ولن تشن "أي نوع من الهجوم".

وجاءت تصريحات بوريل سعيا إلى التمييز بين خطة الاتحاد الأوروبي والعملية الأمريكية البريطانية الجارية "حارس الازدهار"، التي أجريت فيها ضربات جوية ضد أهداف الحوثيين الموجودة في اليمن.

وأصر بوريل على أن مهمة الاتحاد الأوروبي المستقبلية ستركز فقط على حماية السفن التجارية وأصولها؛ مشيرا إلى أن التهديدات القائمة في البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم.

وقال بوريل إن المهمة "هي حماية؛ إنها دفاعية بحتة". مؤكدا "هدفنا ليس شن أي نوع من الهجوم، ولكن فقط الدفاع".

وأضاف في خطاب ألقاه في منتدى الاتحاد الأوروبي والمحيط الهادئ الهندي: "سيتم نشره في البحر ...ولن يجري أي عملية على الأرض".

ولم تحصل بعثة الاتحاد الأوروبي بعد على الموافقة النهائية، في انتظار اجتماع وزراء الخارجية في 19 فبراير.