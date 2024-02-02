بسبب الدولار | خبر مفاجئ عن أسعار الذهب

يتجه سعر الأونصة العالمية اليوم الجمعة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهرين، وذلك مع تراجع مستويات الدولار الأمريكي، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لمعرفة اتجاهات الفيدرالي لخفض الفائدة

شهد سعر الأونصة العالمية تحركات محدودة اليوم حول المستوى 2050 دولار للأونصة بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، بعد أن ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2065 دولار للأونصة، مسجلا ارتفاع بنسبة 0.8%.

يأتي هذا بعد أن أنهى الذهب تداولات شهر يناير على انخفاض بنسبة 1.2% بسبب تقلص التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي سيخفض الفائدة في وقت مبكر من هذا العام، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الدولار الأمريكي وتسبب في ضغط سلبي على أسعار الذهب.

اجتماع البنك الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أكد للأسواق عدم نية البنك خفض الفائدة في مارس، ولكنه في المقابل تسبب في زيادة التوقعات في الأسواق المالية أن البنك سيقدم على خفض الفائدة بعد مارس.

رهانات الأسواق تراجعت إلى 35% بأن البنك سيخفض الفائدة في مارس، وفي المقابل ارتفعت بنسبة 62% أن البنك سيبدأ في خفض الفائدة في اجتماعه في مايو القادم.

البنك الفيدرالي أكد في اجتماعه على استمرار مراقبته للبيانات الاقتصادية وأنها ستكون مسئولة عن قرارات السياسة النقدية، وهو ما يدفع الأسواق إلى التركيز على البيانات الأمريكية.

يوم أمس صدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية، لتظهر ارتفاع كبير وصل إلى 224 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 215 ألف وكانت التوقعات تشير إلى 213 ألف، وقد تسبب هذا في انعكاس حركة الدولار لأسفل.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم أمس بنسبة 0.5% واليوم استكمل هذا الهبوط وسجل أدنى مستوى له في أسبوع في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي هو الأول بعد أسبوعين متتاليين من الارتفاع.

وتنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الأمريكي عن شهر يناير، مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 187 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 216 ألف

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل هذا الأسبوع انخفاض بنسبة 6% وسجل أدنى مستوى منذ 5 أسابيع عند 3.817%.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن هذه العوامل ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع ليعوض الأداء السلبي الذي شهده خلال شهر يناير مع بداية العام وارتفعت أسعار الذهب أمس وتخطت مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة ووصلت إلى مستهدف الأسعار الأول عند 2065 دولار للأونصة مع استمرار وجود المزيد من فرص الارتفاع أمام الذهب، ولكنه سيعتمد على أداء الدولار الأمريكي بعد بيانات تقرير الوظائف اليوم.

وجد الذهب الدعم خلال شهر يناير من التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر ومخاوف تعطل امدادات النفط العالمي وتأخر سلاسل الامداد والتوريد بالإضافة إلى مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن وتعهد الولايات المتحدة بالرد وحماية جنودها، مما ساهم في لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لتأمين محافظهم المالية.