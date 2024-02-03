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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحدث اللجنة العليا للترخيص يكشف مواعيد غلق المحال في شهر رمضان 2024

مواعيد غلق المحال
مواعيد غلق المحال في رمضان 2024

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي المتحدث الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة وعضو مجلس النواب، عن موعد غلق المحال العامة التجارية، من مقاهي وكافيهات ومطاعم ومولات وبازرات وورش ومحال بقالة وخضار وغيرها من المحال التجارية خلال شهر رمضان 2024، موضحا انه كما هو تبع سيتم تغيير مواعيد غلق المحال طبقا للمتبع في الشهر الكريم وخلال اجازة عيد الفطر المبارك .

مواعيد غلق المحال في شهر رمضان

واضاف "الفيومي" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"،  انه نظرا لقدوم شهر رمضان في أوائل مارس المقبل فإنه سيتم تعديل مواعيد غلق المحال العامة لمواعيد جديدة تتواءم مع عادات الشهر الكريم على ان يتم عودة لمواعيد لطبيعتها مرة أخرى مع انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك .

واوضح ان المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية تطبق في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل كل عام طبقا لقرارات اللجنة العليا لترخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

المواعيد الجديدة لغلق المحال في رمضان2024

وتنص المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات في رمضان وخلال اجازة عيد الفطر المبارك على الغلق الساعة 2 صباحا وتفتح في 5 صباحا.

فيما تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

 و تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

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