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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تبحث التعاون في مجال المخلفات مع مسئولي ولاية بافاريا الألمانية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في المانيا

زار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المتواجد في ألمانيا، مقر وزارة الزراعة والأغذية والغابات والسياحة بولاية بافاريا، حيث التقى بوزير الزراعة والأغذية هيوبرت بيتلمارير وكبار المستشارين والقيادات بالوزارة .

يأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل .

شهد اللقاء مناقشة الجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي التي تلقى اهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع بعض الجهات الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمى لتدريب الكوادر المحلية على وقف الهدر الغذائي والتعاون من أجل تدريب المزراعين على تحسين عملية التعامل في مجال الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية وتوحيد الحيازات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة نظمت مؤخراً للكوادر المحلية الأفريقية دورة في مجال الهدر الغذائي، معرباً عن تطلع الوزارة للتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لعقد دورات تدريبية للكوادر المحلية في مصر وذلك تحت رعاية مؤسسة هانس سايدل الألمانية.

ورحب وزير التنمية المحلية بالسياحة الألمانية في ظل تمتع الدولة المصرية بكل عوامل الجذب السياحى سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية ووجود العديد من المتاحف والمزارات السياحية التي يمكن زيارتها من السائح الألماني وبصفة خاصة بولاية بافاريا.

وأعرب اللواء هشام آمنة خلال اللقاء عن أمله في دعم الوزارة لجهود المحليات وتدريب العاملين في مجالات السياحة المحلية والتعرف على التجارب التي تمارسها وزارة السياحة في بافاريا والتي يمكن نقلها للجانب المصري.

من جانبه رحب هيوبرت بيتلمارير بزيارة وزير التنمية المحلية للولاية، معرباً عن استعداده لفتح مجالات تعاون مشترك بين الجانبين في القطاعات التي تختص بها الوزارة .

كما عقد اللواء هشام آمنة اجتماعاً مع الدكتور كريستيان بارث وزير البيئة وحماية المستهلك بولاية بافاريا بمقر الوزارة .

وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة على أرض المحافظات المصرية ، معرباً عن حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال المهم و التعرف على التكنولوجيات والصناعات الألمانية في قطاع المخلفات وكذا مجالات التدريب للكوادر المحلية العاملة في المنظومة فيما يخص مجالات تدوير المخلفات والتقنيات الحديثة بما يحقق هدف الحكومة لتحسين مستوي النظافة في المحافظات .

كما أعرب وزير التنمية المحلية عن استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال المخلفات الصلبة وتدريب الكوادر الفنية العاملة في المنظومة بالمحافظات بكافة عناصرها ومراحلها المختلفة وعلى رأسها الدفن الصحى الآمن للمخلفات ومنظومة العمل في مصانع التدوير والتعرف على التكنولوجيا الألمانية في إعادة التدوير.

كما شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون في مجال إدارة المياه في ظل الخبرات الواسعة لولاية بافاريا في مجال الري وترشيد الاستهلاك وتنقية المياه.

من جانبه عرض الدكتور كريستيان بارث مجالات عمل وزارة البيئة في الولاية وكيفية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات العمل المرتبطة بالتنمية المحلية ، حيث تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة التي تتم في الولاية وكيفية الاستفادة المصرية بها.

 كما عرض الوزير الألماني والوفد المرافق له مجالات عمل إدارة الأزمات والطوارئ بالولاية  ، حيث أعرب وزير التنمية المحلية عن اهتمام الدولة المصرية بمنظومة عمل إدارة الأزمات والطوارئ في ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه  رئيس الجمهورية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي يتم انشاء مقار لها في جميع المحافظات المصرية ، مشيراً إلى إمكانية تبادل الخبرات والتدريب للكوادر المحلية العاملة على إدارة الأزمات والكوارث .

كما التقى وزير التنمية المحلية مع  إريك بيسفينجر وزير الدولة للشئون الأوروبية والدولية وفريق عمل الوزارة .

وأكد اللواء هشام آمنة على ما تتسم به العلاقات المصرية الألمانية من التعاون المشترك على أساس الروابط التاريخية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين و العلاقات الجيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والمستشار الألماني أولاف شولتز، والتنسيق المستمر بين قيادتي مصر وألمانيا في مختلف مجالات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن ألمانيا تعد شريكا اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً وثقافياً مهما لمصر حيث تتعدد أوجه التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات ، كما تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد المصري ، مموها بأن مصر تسعى للاستعانة بالخبرة الألمانية في مجال تنمية وتأهيل وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية في ظل مشروع التعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية لتدريب الكوادر المصرية في مجال الحرف اليدوية والتراثية .

كما استعرض وزير التنمية المحلية للدور المحوري والمهم الذى تقوم به الدولة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى في ظل الأزمات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط حالياً .

كما عرض اللواء هشام آمنة لمجالات ومحاور عمل وزارة التنمية المحلية لخدمة المواطنين بالمحافظات المصرية وتحقيق التنمية المحلية والاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات المحلية و تدعيم وبناء قدرات العاملين بالمحليات حيث تأتى تلك الملفات على رأس أولويات أجندة الوزارة وكذا التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي لدعم التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه أشاد وزير الدولة للشئون الأوروبية والدولية بالدور المؤثر والفاعل الذى تقوم به مصر على الصعيد السياسى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مشيراً إلى أن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبى بصفة عامة وألمانيا على وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط ، لافتاً إلى الدور المهم الذى تقوم به القاهرة في حفظ أمن واستقرار المنطقة ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا منذ عام 2016 .

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هشام امنة التنمية المحلية البيئة الزراعة المخلفات

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