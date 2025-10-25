قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏هيونداي أكسنت موديل 2006.‏

وتأتي هيونداي أكسنت موديل 2006، بمحرك سعة 1.6لتر ينتج قوة 112حصان، مع خيارين لناقل الحركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

تبلغ سرعتها القصوى حوالي 176كم/ساعة، وتسارعها من 0 إلى 100كم/ساعة حوالي 12ثانية للنسخة الأتوماتيكية و9.4 ثانية للنسخة اليدوية، واستهلاك الوقود حوالي 7لتر لكل 100كم، مع وزن: 1150كجم. 

وتأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006،بمواصفات خارجية، بها مصابيح ضباب أمامية، وشبك أمامي يتوسطه شعار هيونداي، وأكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، أما المقصورة الداخلية فتحتوي على تكييف هواء و زجاج كهربائي و مقاعد مغطاة بالجلد و عدادات السرعة والحرارة والوقود و أذرع تحكم بجانب المقود للإضاءة والمساحات.

أما عن سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006، فياتي متوسط سعر السيارة من 175 الف جنيه الي 220 الاف جنيه على حسب مواصفات الحالة الفنية للسيارة .

