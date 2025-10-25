سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏هيونداي أكسنت موديل 2006.‏

وتأتي هيونداي أكسنت موديل 2006، بمحرك سعة 1.6لتر ينتج قوة 112حصان، مع خيارين لناقل الحركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

تبلغ سرعتها القصوى حوالي 176كم/ساعة، وتسارعها من 0 إلى 100كم/ساعة حوالي 12ثانية للنسخة الأتوماتيكية و9.4 ثانية للنسخة اليدوية، واستهلاك الوقود حوالي 7لتر لكل 100كم، مع وزن: 1150كجم.

وتأتي السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006،بمواصفات خارجية، بها مصابيح ضباب أمامية، وشبك أمامي يتوسطه شعار هيونداي، وأكصدام أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، أما المقصورة الداخلية فتحتوي على تكييف هواء و زجاج كهربائي و مقاعد مغطاة بالجلد و عدادات السرعة والحرارة والوقود و أذرع تحكم بجانب المقود للإضاءة والمساحات.

أما عن سعر السيارة هيونداي أكسنت موديل 2006، فياتي متوسط سعر السيارة من 175 الف جنيه الي 220 الاف جنيه على حسب مواصفات الحالة الفنية للسيارة .