طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بالترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.