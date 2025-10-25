قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
ما هو Atlas؟.. متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت
حوادث

طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية

المتهم
المتهم
كتب – مصطفى الرماح :

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بالترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

