الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات "تفترش أحد الطرق"، قيام نجلها بالتعدى عليها وطردها من مسكنها بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد المذكورة وتبين أنه تم إيداعها بإحدى دور الرعاية بالجيزة بمعرفة الجهات المختصة، وبسؤالها قررت قيام نجلها بطردها من مسكنها فقامت على إثر ذلك بإفتراش الرصيف بأحد الشوارع.

وتم تحديد وضبط نجل الشاكية، وبمواجهته قرر بوجود خلافات دائمة مع والدته وأنها تركت المنزل بإرادتها ونفى تعديه عليها بالضرب، وكذا معاناته من خلل فى الأعصاب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.