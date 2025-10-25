فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

نشرت المطربة كارمن سليمان ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت كارمن سليمان ، مرتدين فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع ، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارمن سليمان ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد كارمن سليمان ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور المطربة كارمن سليمان