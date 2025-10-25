قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصري بين أغلى 50 لاعبا في العالم .. من هو؟

عمر مرموش
أمينة الدسوقي

واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه اللافت في الملاعب الأوروبية، بعدما حل ضمن قائمة أغلى 50 لاعبا في العالم وفقا لأحدث تصنيفات موقع الإحصاءات العالمي "ترانسفير ماركت".

وبحسب الموقع، بلغت القيمة التسويقية لمرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب مصر، نحو 75 مليون يورو، ليحتل المركز الـ43 عالميا في قائمة تضم أبرز نجوم كرة القدم حاليا.

الموهبة الإسبانية لامين يامال

في المقابل، تصدر الموهبة الإسبانية لامين يامال، جناح برشلونة الشاب، القائمة بقيمة تسويقية وصلت إلى 200 مليون يورو، متفوقا على زميله في المنتخب الإسباني جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، الذي حل ثانيا بقيمة 180 مليون يورو، وهي نفس القيمة التي يمتلكها النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي جاء في المركز الثالث.

أما الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، فحل في المركز الرابع بالقيمة نفسها (180 مليون يورو)، بينما جاء البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز الخامس بقيمة 150 مليون يورو.

وفي سياق متصل، أشادت شبكة "Givemesport" البريطانية بتطور أداء المنتخب المصري مؤخرا، متوقعة أن يكون من أبرز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وأكدت الشبكة أن الفراعنة يمتلكون ثنائيا هجوميا خطيرا يتمثل في محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن هذا الثنائي قادر على إرباك دفاعات الخصوم خلال البطولة المقبلة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب في التصفيات وجمعه 26 نقطة كاملة.

عمر مرموش النجم المصري عمر مرموش منتخب مصر مانشستر سيتي الإنجليزي الموهبة الإسبانية لامين يامال كيليان مبابي كأس العالم 2026 محمد صلاح نجم ليفربول عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي

