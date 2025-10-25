قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

كريم عاطف

تقترب العاصمة البريطانية لندن من دخول مرحلة جديدة في عالم النقل الذكي، مع استعدادها لتشغيل أول سيارات أجرة ذاتية القيادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتصبح لندن أول مدينة أوروبية تستضيف سيارات ‏ذاتية القيادة.

المبادرة تقودها شركة Waymo الأمريكية، التابعة لمجموعة Alphabet المالكة لجوجل، والتي تخطط لإطلاق أسطولها من السيارات الذاتية بحلول عام 2026، بعد سلسلة تجارب ناجحة أجرتها في عدد من المدن الأمريكية والعاصمة اليابانية طوكيو باستخدام سيارات Jaguar I-PACE الكهربائية.

وتشير بيانات الشركة إلى أنها نفذت أكثر من 250 ألف رحلة أسبوعيا العام الماضي، بإجمالي يتجاوز مليون ميل شهريا، وستبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في لندن بوجود سائقين مختصين بالسلامة داخل السيارات لمراقبة الأداء، بالتعاون مع وزارة النقل البريطانية وبلدية لندن برئاسة العمدة صادق خان، تمهيدا للحصول على التصاريح النهائية قبل فتح الخدمة للجمهور.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر أن دعم هذا القطاع سيخلق فرص عمل واستثمارات جديدة، ويعزز مكانة بريطانيا في مجال التكنولوجيا والابتكار.

أما تيكيدرا ماواكانا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Waymo، فقال إن التكنولوجيا التي طورتها الشركة تجعل الطرق أكثر أمانا والنقل أكثر سهولة، مشيرا إلى التزام Waymo بتوسيع خدماتها بشكل مسؤول في المملكة المتحدة.

ورغم الحماس الكبير، قلّل ستيف ماكنمارا، الأمين العام لجمعية سائقي ‏الأجرة في لندن، من أهمية الخطوة، معتبرًا أنها “مجرد تجربة جديدة لا ‏تلبي حاجة حقيقية”.‏

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

