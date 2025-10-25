ميليسا تتحول إلى إعصار كبير.. تحذيرات من فيضانات وانهيارات كارثية

حذر المركز الوطني للأعاصير الأميركي من أن العاصفة الاستوائية "ميليسا" تتجه بسرعة نحو التحول إلى إعصار كبير خلال الساعات المقبلة، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة وفيضانات مدمرة قد تضرب عدة جزر في منطقة الكاريبي.

ووفقا لتقرير المركز الصادر السبت، يتوقع أن تتطور العاصفة إلى إعصار بحلول الأحد، لتصبح من الفئة الثالثة أو أعلى، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 111 ميلاً في الساعة (179 كم/س)، وهو ما يجعلها تهدد حياة السكان في المناطق الواقعة على مسارها.

تهديدات واسعة في الكاريبي

وأشار التقرير إلى أن العاصفة "ميليسا" ستجلب أمطارا غزيرة متواصلة على جمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا، ما قد يؤدي إلى فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية كارثية، وفق ما نقلته شبكة CBS الأميركية عن خبراء الأرصاد.

وصدر بالفعل تحذير رسمي من احتمال وقوع إعصار وعاصفة استوائية في الجزء الجنوبي الغربي من هايتي من الحدود مع الدومينيكان وحتى العاصمة بورت أو برنس، إضافة إلى جامايكا التي تقع مباشرة في مسار العاصفة.

مسار العاصفة

حتى مساء الجمعة، تمركزت نواة "ميليسا" على بعد نحو 215 ميلاً جنوب شرقي كينغستون عاصمة جامايكا، و225 ميلاً جنوب غربي بورت أو برنس في هايتي، مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى 65 ميلاً في الساعة.

وأوضح المركز أن رياح العاصفة تمتد لمسافة 140 ميلاً شرق مركزها، بينما تتحرك ببطء شمالًا بسرعة لا تتجاوز ميلين في الساعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتحول العاصفة تدريجيا نحو الجهة الغربية اعتبارا من السبت، لتواصل مسارها حتى الاثنين، حيث قد تمر فوق جامايكا أو بالقرب منها مطلع الأسبوع المقبل، ثم تقترب من الشرق الكوبي منتصف الأسبوع.

أمطار غزيرة ودمار محتمل

وحذر المركز من أن كميات الأمطار قد تصل إلى 25 بوصة (63 سم) في بعض مناطق جنوب هايتي وجنوب الدومينيكان وجامايكا حتى يوم الثلاثاء، مع احتمال تجاوزها في بعض المواقع، كما يتوقع أن تسجل جنوب شرق كوبا أمطارا تصل إلى 12 بوصة (30 سم).

وأكد المركز أن عدم استقرار العاصفة وصعوبة التنبؤ بمسارها بدقة يعقد تقدير الكميات النهائية للأمطار، لكنه شدد على أن الخطر الأكبر يتمثل في الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية التي وصفها بأنها "كارثية ومهددة للحياة" في أجزاء واسعة من الكاريبي.