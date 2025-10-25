سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن فرع المباحث الجنائية في محافظة دمشق ألقى القبض على ثلاثة مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل حرم كلية الآداب بجامعة دمشق في منطقة المزة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن البلاغ الأولي تلقّاه الفرع بعد وقوع حادثة اعتداء على عمادة الكلية وعدد من أعضاء الكادر التدريسي داخل مكتب العميد.

وأفاد البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الاعتداء، مشيرين إلى أن الدافع يعود إلى خلاف سابق مرتبط برسالة دكتوراه تخص شقيقتهم.

وقد قام المعتدون خلال الحادثة بتهديد الحاضرين بالسلاح، في تصرّف وصفته الداخلية بأنه "انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة داخل الحرم الجامعي".

وأضاف البيان أن الأوراق التحقيقية جُهزت وفق الأصول القانونية، وسيُحال الموقوفون إلى المحامي العام في دمشق لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

وأكد فرع المباحث الجنائية أن أي اعتداء على المؤسسات التعليمية أو كوادرها الأكاديمية يُعد تجاوزا خطيرا، مشددا على أن مثل هذه التصرفات "ستُواجه بحزم وفق أحكام القانون".