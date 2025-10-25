وزير الدفاع الباكستاني يحذر من حرب مفتوحة مع أفغانستان

أعرب وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، اليوم "السبت"، عن اعتقاده أن أفغانستان تريد السلام، لكنه حذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في اسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".

وفي وقت سابق، رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وأفغانستان، والذي أنهى فعلياً أياماً من العداء الذي أشعلته الاشتباكات الحدودية.



وقال إسحاق دار، في منشور على موقع "اكس"، تعليقاً على الهدنة المتفق عليها بين باكستان وأفغانستان ، خلال محادثات بالدوحة ، : "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من الليلة الماضية في الدوحة. إنها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".

وأضاف : "نتطلع إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة وقابلة للتحقق، في الاجتماع المقبل الذي تستضيفه تركيا، لمواجهة خطر الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان. ومن المهم بذل كل الجهود الممكنة لمنع أي خسائر أخرى في الأرواح"، مشيداً بالدور البناء الذي تلعبه قطر وتركيا الشقيقتان.

وانخرطت باكستان وأفغانستان مؤخراً في غارات عبر الحدود، نتيجة هجوم غير مبرر شنته قوات "طالبان" الأفغانية وعناصر "حركة طالبان ـ باكستان" المحظورة في باكستان، مما دفع إسلام آباد إلى شن غارات جوية وردّ بري، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 200 من عناصر طالبان الأفغانية.

وأوقفت هدنة مؤقتة بين الجارتين، وافقت عليها باكستان بناءً على طلب أفغانستان ، يوم الأربعاء، أيامًا من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.