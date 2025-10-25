قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني يحذر من حرب مفتوحة مع أفغانستان

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، اليوم "السبت"، عن اعتقاده أن أفغانستان تريد السلام، لكنه حذر من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في اسطنبول سيعني "حربا مفتوحة".

وفي وقت سابق، رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين بلاده وأفغانستان، والذي أنهى فعلياً أياماً من العداء الذي أشعلته الاشتباكات الحدودية.


وقال إسحاق دار، في منشور على موقع "اكس"، تعليقاً على الهدنة المتفق عليها بين باكستان وأفغانستان ، خلال محادثات بالدوحة ، : "نرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر من الليلة الماضية في الدوحة. إنها خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".

وأضاف : "نتطلع إلى إنشاء آلية مراقبة ملموسة وقابلة للتحقق، في الاجتماع المقبل الذي تستضيفه تركيا، لمواجهة خطر الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية باتجاه باكستان. ومن المهم بذل كل الجهود الممكنة لمنع أي خسائر أخرى في الأرواح"، مشيداً بالدور البناء الذي تلعبه قطر وتركيا الشقيقتان.

وانخرطت باكستان وأفغانستان مؤخراً في غارات عبر الحدود، نتيجة هجوم غير مبرر شنته قوات "طالبان" الأفغانية وعناصر "حركة طالبان ـ باكستان" المحظورة في باكستان، مما دفع إسلام آباد إلى شن غارات جوية وردّ بري، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 200 من عناصر طالبان الأفغانية.

وأوقفت هدنة مؤقتة بين الجارتين، وافقت عليها باكستان بناءً على طلب أفغانستان ، يوم الأربعاء، أيامًا من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

وزير الدفاع الباكستاني أفغانستان اسطنبول باكستان وأفغانستان خواجه آصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد الطرق والمرافق بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة

وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" والطرق والمحاور بالعبور الجديدة

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد