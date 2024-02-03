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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عز يكشف موعد انتهاء تصوير ولاد رزق 3

احمد عز
احمد عز

تحدث الفنان أحمد عز خلال لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي عن مدى سعادته بالتعاون مرة أخرى مع النجمة يسرا من خلال مسرحية ملك والشاطر والتي من المقرر عرضها خلال هذا الشهر ضمن فعاليات موسم الرياض.

تصريحات أحمد عز: 
 

قال عز للإعلامية بوسي شلبي:" يسرا وش السعد على أي حد يشتغل معاها، يسرا في بداية مشواري الفني كانت ضلع كبير جدًا ليا وكنت حاسس ان مسنود".

تابع عز تصريحاته عن فيلمه ولاد  رزق الجزء الثالث وقال:" احنا خلصنا تصوير نص الفيلم تقريبًا والنص الثاني يتم تصويره في مصر، والمستشار تركي آل شيخ كان متعاون جدًا والجميع في المملكة كان متعاون ورافعين ثقف التوقعات للجزء الثالث من الفيلم إن شاء الله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيرة والجن" الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.

قصة فيلم "كيرة والجن": 
 

الفيلم يسرد قصة ثورة 19 وواقع المجتمع المصري حين فترة الاحتلال الإنجليزي ويبدأ في بمنطقة وسط القاهرة بصورتها القديمة خلال القرن ال 19 وطريقة تعامل أهل مصر فمنهم المقاوم ومنهم من استغل الحرب والفساد وزاد من نجاح الفيلم أماكن التصوير التي تم اختلاقها مثل معسكرات عسكرية للإنجليز، والقاهرة الفاطمية، وخنادق الحرب العالمية الأولي في أوروبا، وتتصاعد أحداث فيلم كيرة والجن بوتيرة خاطفة لروح الإثارة والأكشن، تجعلك تنسي مدة الفيلم مع ملامح الاكشن والمعارك المنفذة باتقان كبير، فتتحول الشخصيات وتمر بأحداث أخلاقية.

احمد عز

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