حماس تدرس اقتراح التهدئة وسط المفاوضات الجارية

كشف مسؤول كبير في حركة حماس أن قيادة الحركة تدرس حاليًا اقتراحًا تم تقديمه الشهر الماضي للتهدئة مع إسرائيل.

ويحدد الاقتراح، الذي تقدمت به الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، الشروط اللازمة لوقف محتمل لإطلاق النار.

وصرح أسامة حمدان، المتحدث باسم حماس، أن رد الحركة على الاقتراح سيكون مشروطا بعدة شروط، بما في ذلك إقامة وقف دائم لإطلاق النار.

وتهدف حماس إلى التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف الهجوم الإسرائيلي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وهدنة طويلة الأمد، وجهود إعادة الإعمار، ورفع الحصار الإسرائيلي المصري عن غزة، وإطلاق سراح السجناء المحتجزين في السجون الإسرائيلية. .

وشدد حمدان على أولويات تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وتحقيق وقف شامل وكامل للعدوان. ويعمل الوسطاء الدوليون بنشاط على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المقترح.

وبينما أكد حمدان استلام مقترح الإطار العام، أوضح أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكشف أن قادة حماس يراجعون الإطار، ويحتاجون إلى وقت إضافي للإعلان عن موقفهم. واعترف حمدان بأن الخطة تفتقر إلى بعض التفاصيل، لكنه أكد التزامهم بسرعة إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني.