ثروت الزيني: الدواجن المطروحة بالأسواق آمنة وصحية وتخضع للرقابة والفحص

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن جميع أنواع الدواجن المطروحة للاستهلاك في السوق المصرية – سواء كانت حية أو مبردة أو مجمدة – آمنة وصحية تمامًا، ولا تمثل أي خطورة على صحة المستهلك.

وأوضح الزيني أن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول فيروسات الدواجن لا يعكس الواقع بدقة، مشيرًا إلى أن بعض قطعان الدواجن قد تتعرض بالفعل لمشكلات مرضية تؤدي إلى نفوقها، مما يسبب خسائر للمربين، إلا أن هذه الأمراض ليست من الأمراض المشتركة التي تنتقل إلى الإنسان، كما أن الدواجن المصابة لا يتم تداولها أو طرحها في الأسواق.

وأضاف أن جميع الدواجن التي تصل إلى المستهلك تخضع للرقابة والفحص، وتعد مصدرًا آمنًا وغنيًا بالبروتين الحيواني، بل وتفوق اللحوم الحمراء من حيث الفائدة الصحية والجدوى الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالدواجن الحية التي يتم تداولها في القرى والمدن وذبحها قبل الطهي مباشرة، أكد الزيني أنها أيضًا آمنة وصالحة للاستهلاك، ولا تشكل أي ضرر صحي للمواطنين