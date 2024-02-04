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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل الضربات الجوية الجديدة على اليمن

صدى البلد

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الضربات الجوية الأخيرة على اليمن ركزت على أهداف في اليمن تستخدم من قبل الحوثيين لمهاجمة السفن التجارية.

وأضافت أن الأهداف شملت القيادة والسيطرة وأنظمة صواريخ وعمليات المسيرات ورادارات ومروحيات والعديد من مرافق التخزين تحت الأرض.

وأشارت إلى أن الضربات تهدف لإضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة وغير القانونية

من جانب آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن "تهدف إلى تعطيل وتقليص قدرات جماعة الحوثي المدعومة من إيران على شن هجماتها المتهورة والمزعزعة للاستقرار ضد السفن الأميركية والدولية التي تعبر البحر الأحمر".

وأشار أوستن إلى أن "قوات التحالف استهدفت 13 موقعاً مرتبطاً بمنشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض، وأنظمة الصواريخ ومنصات الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات".

وأضاف أوستن أن "هذا العمل الجماعي يبعث برسالة واضحة إلى الحوثيين مفادها أنهم سيستمرون في تحمل المزيد من العواقب، إذا لم ينهوا هجماتهم غير القانونية على السفن والسفن البحرية الدولية".

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