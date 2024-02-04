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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بتوفير النقل الجوي في شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ

أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن موضوع الصادرات الزراعية المصرية هو أمر في غاية الأهمية في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء عالميا أو محليا، موضحة أن صادرات قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية تمثل حوالي 25% من حجم صادرات مصر، وهذا يأتي في إطار الحلم الخاص بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، قائلة: “لا بد أن يكون لدينا  رؤية وخطة مهمة للتحرك في إطارها”.

وأضافت “خطاب”، على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، خلال طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب حسام الخولى وأكثر من عشرين عضـوا، موجه إلى السيد القصير، وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن مصر انضمت مؤخرًا لعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ولا بد أن نستغل هذا الحدث، مقترحة ضرورة التركيز علي الأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية عالية القيمة.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة إجراء تعاقدات على خطوط ملاحية منتظمة ومراكب شحن سريعة وتوفير حاويات مبردة لنقل الصادرات الزراعية فى توقيتات محددة وفقا لاحتياجات السوق الدولية، مشيرة إلى ضرورة  توفير النقل الجوى للمساعدة  فى شحن المنتجات الزراعية الأكثر تعرضا للتلف إلى مختلف الأسواق وبأسعار مناسبة.

كما شددت على ضرورة  خلق أسواق جديدة سواء في أفريقيا أو في منطقة شرق وجنوب آسيا، وأيضا دول أمريكا اللاتينيّة، وضرورة الاهتمام  بتنمية الأسواق اللي تم فتحها مع الاهتمام بعمليات التغليف والتعبئة والتقديم النهائي للعبوات لما لها من دور في التصدير، موضحة أن ميكنة القطاع الزراعي بالكامل سيساعد بشكل كبير في توسيع الصادرات الزراعية وسيحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

الصادرات الزراعية المصرية قطاع الحاصلات الزراعية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة عامة

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