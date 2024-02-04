معظمهم مصابون بأمراض معدية.. ليبيا تعلن ترحيل 327 مهاجرا مصريا غير شرعيين|صور

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية-بنغازي الكبرى، عن ترحيل 327 مهاجرا مصريا غير شرعيين.

وجاء ذلك في بيان على الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في البيان أنه بناء على تعليمات رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية ( اللواء: نوري الساعدي ) و بتاريخ اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبري وبإشراف رئيس الفرع العقيد وليد ميمون الجهاني بترحيل عدد (327) مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية".

وأشار البيان إلى أن "عدد(287)منهم تم استلامهم من رئاسه الجهآز بمدينة طرابلس وعدد (40)مهاجر من مركز ايواء وترحيل قنفودة التابع للفرع - تم ترحيلهم الي منفذ امساعد البري تمهيدآ لترحيلهم الي بلادهم منهم مصابين بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي cB تم ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها الفرع داخل الاختصاص ومنهم من علية قيودات امنية وابعاد ومنهم متسولين".

وأكد أن "هذه الأعمال يقوم بها الفرع للحفاظ على الأمن القومي والصحي للمدينة"