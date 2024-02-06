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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟ تفاصيل مثيرة أعلن عنها حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي.

يذكر أن أبو جبل قد تعرض للانتقادات عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كود ديفوار، وذلك على إثر هزيمته من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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سوء حظ أبو جبل

لسوء الحظ لم ينجح محمد أبو جبل في التصدي لأي ركلة من ركلات الجزاء، كما لم يتمكن من إحراز الركلة الأخيرة، حيث ارتطمت تسديدته في العارضة ليخرج بعدها المنتخب من البطولة.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تعرض حارس المنتخب والبنك الأهلي إلى ضربة أخرى بتراجع النادي الأهلي عن ضمه في الميركاتو الشتوي الجاري لتعويض غياب حارس مرمى الفريق الأساسي محمد الشناوي بعد إصابته في أمم أفريقيا.

أرجع البعض تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل، إلى أدائه في بطولة أمم أفريقيا وعدم نجاحه في صد ضربات الجزاء خلال مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

هل يعتزل محمد أبو جبل؟

في سياق متصل، كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس مكالمته مع محمد أبوجبل، قائلا: «حدثت مكالمة بيني وبين أبوجبل، وهو اللي كلمني وأصر إني أحكي مكالمته بالحرف، الكلام اللي هقوله هو كلام أبوجبل ليا في التليفون».

وأضاف زاهر في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «محمد أبوجبل، يفكر جديًا في اعتزال كرة القدم، فهو يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب الأحداث الأخيرة، وخروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية.. أبوجبل، أكد أنه تعرض لضغوط شديدة جدًا وانظلم في الفترة الأخيرة».

وتابع الإعلامي: "أبوجبل قال بستغرب من اللي بيقول أنا عندي مشكلة مع الشناوي، عمري في حياتي ما اتخانقت مع الشناوي، وعمرنا ما اختلفنا، وعمري ما أخطأت في حقه".

وواصل: «أبوجبل، قال قبل مباراة الكونغو بـ 5 ساعات لاقيت كل اللاعبين في المعسكر بيسألوني أنت وقعت للنادي الأهلي.. أبوجبل، أقسم أن المفاوضات بين إداراتي الأهلي والبنك الأهلي، كانت مع مصطفى شقيقه، وأنه لم يكن يعلم عنها أي شيء، وتم الاتفاق على الإعلان عن التعاقد بعد بطولة أمم إفريقيا، وأقسم أنه لم يوقع على أي عقود للأهلي».

واختتم سيف زاهر، تصريحاته قائلًا: «أبوجبل، قال لو أمير توفيق أو أي مسؤول في الأهلي أكد أني وقعت على عقد هبطل كورة».

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