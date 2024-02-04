لم يحدث على الإطلاق..القيعي يكشف تفاصيل جديدة حول مفاوضات الأهلي مع أبو جبل

كشف عدلي القيعي رئيس لجنة الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل جديدة حول المفاوضات مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة dmc: "إصابة الشناوي وضعت الأهلي في مأزق بكل تأكيد".

وأضاف القيعي: "لم نفاوض محمد أبو جبل ولم يحدث أي تواصل بيننا ولكن المفاوضات كانت مع وكيله ،ونحن لم نتحدث مع الحارس بشكل مباشر.

وتابع: "الإعلان عن انتقال أبو جبل إلى الأهلي قبل مباراة مصر وفي هذا التوقيت كان خطأ".

وأشار إلى أنه من المستحيل أن يعترض الشناوي على قدوم محمد أبو جبل إلى الأهلي، وهذا لم يحدث على الإطلاق.