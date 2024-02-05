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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لا تظلموا أبو جبل.. لماذا ذهب حارس المنتخب إلى اليمين في ضربات الجزاء؟

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

عاد الحديث مرة أخرى عن حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل وركلات ترجيح مصر والكونغو الديمقراطية، وذلك عقب تألق حارس منتخب جنوب أفريقيا ويليامز ونجاحه في التصدي لأربع ركلات جزاء من أصل خمسة.

تصدي ويليامز الخرافي أمام منتخب كاب فيردي جعل الكثير من الجماهير والمتابعين يقارنون بينه وبين أبو جبل، الذي لم ينجح في التصدي لأي ركلة جزاء في مباراة مصر والكونغو.

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يذكر أن منتخب مصر، قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية بخسارته في ركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث لم يتصدى حارس المرمى محمد أبو جبل لأي ركلة وكان يتحرك بشكل متكرر نحو الجهة اليمنى لاعبي الكونغو.

ماذا فعل حارس جنوب أفريقيا؟

صرح الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قائلاً: "بصراحة، أشاهد جميع مباريات كرة القدم، وفي المباراة التي جمعت بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، أعجبت كثيرًا بأداء الحارس ويليامز، وقد كنت أتابعه منذ فترة عندما كان في فريق سوبر سبورت وانتقل بعدها إلى صن داونز، ومنذ ذلك الحين قدم أداءً مذهلًا".

وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية: "إذا تذكرون، فإن ويليامز هو الحارس الذي تصدى لركلة جزاء من محمد هاني وكذلك من علي معلول، وكان لديه تصدي أشهر لركلة جزاء من الطاهر، وفي المباراة الماضية، تصدى لـ4 ركلات ترجيح من أصل 5، ولم يتمكن من التصدي للخامسة التي دخلت في يده".

وأوضح شوبير قائلاً: "قمت بمراقبته جيدًا، ولوحظ أنه كان يتحرك مبكرًا، بالإضافة إلى مراقبتي لحارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الذي كان يمتلك زجاجة مثل أبوجبل، ولكن ويليامز يتمتع بشيء مختلف، فهو يمتلك المعرفة والتدريب".

سر تصدي محمد أبو جبل

في سياق متصل، كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تعليمات غريبة ومفاجئة قدمها مدرب حراس المرمى للحارس محمد أبوجبل خلال تنفيذ ركلات الترجيح في مباراة منتخب مصر مع منتخب الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية.

وأردف شوبير، قائلاً: "لا تظلموا أبوجبل، حيث أن مدرب حراس المرمى في المنتخب الوطني هو من قال له أن يتحرك دائمًا نحو الجهة اليمنى. هذا الأمر غير مجدٍ على الإطلاق، بينما يتحرك ويليامز يمينًا ويسارا ويتصدى للكرات".

يذكر أن منتخب جنوب أفريقيا قد نجح في التأهل لنصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، عقب فوزه على منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" بركلات الترجيح.

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