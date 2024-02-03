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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير عن تأهل الكونغو لنصف نهائي أمم أفريقيا: بيجدد أحزان مصر

صدى البلد

 علق الإعلامي أحمد شوبير على "فوز الكونغو على غينيا و التأهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.  

وكتب شوبير : بيجدد أحزان مصر على ضياع بطولة سهلة كانت في المتناول".. 💥💥مقدمة قووية من أحمد شوبير بعد نتائج كأس الأمم الإفريقية
 

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التاهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيد جان.

 

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27، ويوان ويسا ضربة جزاء في الدقيقة 65، وارثر ماسوكو في الدقيقة 85، وسجل هدف غينيا الوحيد ما بايو من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

 

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي.

الكونغو فوز الكونغو شوبير منتخب مصر

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