عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش أبو جبل.. خالد الغندور: هذا الحارس هو الأنسب للأهلي

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور علي احتياج النادي الأهلي لحارس المرمي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب الغندور "الأهلي محتاج حارس مرمى.. وجمهور الأهلي مابيتحملش الأخطاء.. وبسام الأنسب له مش أبوجبل"

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهايةالموسم؛ من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي يقترب من التعاقد مع محمد بسام علي سبيلالإعارة لنهاية الموسم الحالي، وفي حال انضمامه؛ لن يُقيد إفريقيا؛ بسبب غلق القيد، وسيتم قيده محليا فقط”.

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

 

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.

 

إصابة الشناوى الاعلامي خالد الغندور الفريق الاول لكرة القدم بالنادي حارس مرمي سيراميكا شباب بلوزداد الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ