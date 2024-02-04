مش أبو جبل.. خالد الغندور: هذا الحارس هو الأنسب للأهلي

علق الاعلامي خالد الغندور علي احتياج النادي الأهلي لحارس المرمي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب الغندور "الأهلي محتاج حارس مرمى.. وجمهور الأهلي مابيتحملش الأخطاء.. وبسام الأنسب له مش أبوجبل"

واقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهايةالموسم؛ من أجل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب ماهر همام نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي يقترب من التعاقد مع محمد بسام علي سبيلالإعارة لنهاية الموسم الحالي، وفي حال انضمامه؛ لن يُقيد إفريقيا؛ بسبب غلق القيد، وسيتم قيده محليا فقط”.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافساتالمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد يومي 17 أو 18 فبراير الجاري، في الجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر 2023، في الجزائر، ولكن تمتأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.