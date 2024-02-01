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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهديد الشناوي.. سر تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل| مفاجأة

محمد أبو جبل
محمد أبو جبل

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي اعترض على إدارة النادي التي كانت تريد التعاقد مع محمد أبوجبل، مشيرًا إلى أنه علم بتهديدات الشناوي بالرحيل حال ضم حارس البنك الأهلي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "محمد الشناوي كان يلعب مع الأهلي بصفة مستمرة حتى عندما يتعرض للإصابة، ومصطفى شوبير خاض نهائي إفريقيا وظهر بمستوى جيد، وحمزة علاء لعب مع المنتخب الأوليمبي وظهر بشكل مميز أيضا".

وأضاف: "عبدالله السعيد لاعب جيد، ومن الأفضل اللعب بجوار دونجا وناصر ماهر، في وسط ملعب نادي الزمالك، وهناك أيضا أكثر من لاعب جيد في العناصر الجديدة المنضمه للقلعة البيضاء".

وواصل: "الزمالك ضم عناصر جيدة، وبالتأكيد ستزيد المنافسة مع الأهلي في المرحلة المقبلة، لكن اتمنى التعاقد مع مدرب قادر على التعامل معهم".

وأكمل: "الإسماعيلي في حاجة لدعم صفوفه بعناصر كثيرة، وبعد نجاحه في حل أزمة القيد، لابد من تدعيم صفوفه بعناصر قوية".

البنك الاهلي الأهلى برنامج بوكس تو بوكس حارس مرمى الاهلى محمد أبوجبل محمد الشناوي عبدالله السعيد

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