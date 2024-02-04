أول تعليق من الأهلي على التعاقد مع أبو جبل وأزمة الشناوي

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم أن النادي تفاوض مع وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي البنك الأهلي وليس اللاعب نفسه بشكل مباشر ولم يتم التعاقد معه وأنه رحب بشدة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc : في الأهلي دائما نبحث عن التدعيم ولا يمكن أن نشعر بالاكتفاء من الصفقات لأننا ننافس في مستوى كبير ومختلف، وأن هناك صعوبات في ضم حارس جديد في هذا التوقيت.

تفاوض الأهلي مع أبو جبل

وأكمل: نشكر مسئولي البنك الأهلي على موافقتهم وأبو جبل حارس مرمى كبير، ولكن لا داعي للحديث عن أسباب عدم إتمام التعاقد، والحارس لم يخطئ في شئ عندما أهدر ركلة ترجيح مثلما أهدر مصطفى محمد ومن قبله محمد صلاح وأحمد سيد زيزو.

وأضاف: تدخل الشناوي لإفساد الصفقة؟.. لا يمكن أن يحدث ذلك وهذا الأمر مردود عليه بأن التعاقد كان لمدة 6 شهور فقط، وهناك أمور مطلوبة مثل الثقافة والأسلوب خاصة مع ضيق الوقت.