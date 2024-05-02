طبيب المستقبل يطـعـ.ن زميلته بجامعة الزقازيق.. تفاصيل صادمة

واقعة مؤسفة لا تليق بساحة العلم التي وقعت بها، حينما اقدم طالب بكلية الطب جامعة الزقازيق على طعن زميلته بالكلية بمحيط كلية الطب، لتنزف دما داخل ساحة كلية الطب التي لا يليق بها ولا بطلابها هذا الفعل المشين.



تفاصيل الواقعة



شهد محيط كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق واقعة مؤسفة عقب قيام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشرى بالاعتداء علي زميلة له بنفس الكلية بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجروح باليد والبطن وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.



فيما أصدرت جامعة الزقازيق بيانًا لها أوضحت فيه تفاصيل الحادث حيث أكدت أنه وقع حادث الاعتداء بساحة مستشفى جامعة الزقازيق من قبل الطالب على الطالبة إلا أن أمن المستشفيات تدخل على وجه السرعة وأنقذ الطالبة وهى بحالة جيدة ومستقرة، ونتج عن الحادث جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى.



وأضافت الجامعة في بيانها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة ورتق الجروح والطالبة فى حالة مستقرة وبكامل وعيها بغرفتها بمستشفيات جامعة الزقازيق وباشرت النيابة التحقيق.