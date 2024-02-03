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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يتغلب على ألافيس 3-1 بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

نجح برشلونة في التغلب على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 3-1 مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري الإسباني.

وحملت ثلاثية البارسا توقيع روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وفيتور روكي في الدقائق 22 و49 و63، فيما سجل أموروديون هدف ألافيس في الدقيقة 51.

ورفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 26 نقطة في المركز 12.

وحقق ألافيش، 3 انتصارات على التوالي في الليجا، قبل خسارته اليوم أمام البارسا، فيما حقق الفريق الكتالوني، فوزه الثاني تواليا في المسابقة.

تشكيل برشلونة

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان فريق برشلونة قد فاز على ديبورتيفو ألافيس في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف، وكان برشلونة قد سجل له روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 53 و78، أما ألافيس فسجل له صامويل أوموروديون في الدقيقة الأولى، وإليكم التشكيل المتوقع لفريق برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في السطور التالية: -

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: بيينا.

خط الدفاع: كوندي - أراوخو - باو كوبارسي - كانسيلو.

خط الوسط: جاندوجان - فرانكي دي يونج - كريستينسن.

خط الهجوم: يامين لامال - روبرت ليفاندوفسكي - بيدري.

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