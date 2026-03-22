انقطاع الكهرباء عن كوبا للمرة الثانية في غضون أسبوع

أعلنت وزارة الطاقة في كوبا عن ثاني انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في أقل من أسبوع، وذلك نتيجة لتأثر شبكة الكهرباء الوطنية بحظر النفط الأمريكي.

وكتبت الوزارة في منشور لها على مصنة "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية اليوم /الأحد/ - أن "شبكة الكهرباء الوطنية تعرضت لانقطاع تام. وتجري حاليا عمليات إعادة التيار".

وأضاف المنشور أن هذا الانقطاع، وهو السابع خلال عام ونصف تقريبا، بدأ الساعة 6:45 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (10:45 مساء بتوقيت جرينتش).

وكانت كوبا، التي يبلغ عدد سكانها 6ر9 مليون نسمة، قد شهدت انقطاعا تاما للتيار الكهربائي على مستوى البلاد استمر لأكثر من 24 ساعة يومي 16 و17 مارس الجاري.

من جانبها .. أكدت الحكومة الكوبية، أن العقوبات الأمريكية تعيقها عن إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية المتهالكة، لكن الاقتصاديين يشيرون أيضا إلى نقص الاستثمار المزمن في هذا القطاع.

ولأكثر من شهرين، توقفت شحنات النفط من فنزويلا، المورد الرئيسي لهافانا، وتهدد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض عقوبات على أي دولة تصدر النفط إلى كوبا.