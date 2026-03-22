الجيش الإسرائيلي يشن غارات على طهران

قال الجيش الإسرائيلي، إنه بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ضرب بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن هذه الغارات تأتي في أعقاب موافقة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير على موجة جديدة من الضربات الليلية في جميع جبهات الحرب الحالية بعد سقوط صواريخ باليستية إيرانية في مدينتي عراد وديمونا بجنوب إسرائيل.

وأصيب ما لا يقل عن 84 شخصاً في عراد، كما أصيب 78 آخرون في عدة مواقع في ديمونا نتيجة الصواريخ الإيرانية.

ويوم أمس السبت، ضرب سلاح الجو الإسرائيلي منشأة للبحث والتطوير يستخدمها النظام الإيراني لتطوير مكونات أسلحة نووية في طهران.