نجم ميلان يجاور محمد صلاح برقم مميز في الدوريات الخمس الكبرى

قاد الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم ميلان، فريقه، إلى انتصار صعب، على فروسينوني، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإيطالي.

وسجل جيرو الهدف الأول لميلان في الدقيقة 17، كما نجح في صناعة الهدف الثاني بالدقيقة 72، والذي عاد به الروسونيري للمباراة قبل أن يحرز الفريق هدفا ثالثا قاتلا من يوفيتش.

وذكرت شبكة أوبتا المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن جيرو هو واحد من 4 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، لديهم 8 أهداف و8 تمريرات حاسمة على الأقل.

وأوضحت أن 3 لاعبين هم من سبقوا جيرو لهذا الرقم، هم محمد صلاح لاعب ليفربول وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا وليروي ساني لاعب بايرن ميونخ.

يشار إلى أن القناص الفرنسي وصل إلى هدفه رقم 11 هذا الموسم بالدوري الإيطالي، محتلا بذلك المركز الثالث بجدول ترتيب هدافي البطولة حتى الآن، خلف لاوتارو مارتينيز 19 هدفا ودوسان فلاهوفيتش 12 هدفا.