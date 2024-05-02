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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف يؤثر إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم على صحة العين؟

العين
العين

إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم قد يؤثر سلبًا على صحة العين ويزيد من خطر حدوث مشاكل في العين، ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك الأوعية الدموية في العين، هناك عدة طرق يؤثر بها ارتفاع ضغط الدم على صحة العين بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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كيف يؤثر إهمال علاج ارتفاع ضغط الدم على صحة العين؟

انسداد الشرايين الدموية في العين: يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يؤدي إلى انسداد الشرايين الدموية الصغيرة في العين، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى الأنسجة العينية. قد يؤدي هذا إلى تدهور الرؤية وحدوث مشاكل مثل انسداد الشرايين الشبكية والوذمة الشبكية.

انفصال الشبكية: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى انفصال الشبكية، وهو حالة خطيرة تهدد الرؤية. يحدث انفصال الشبكية عندما تنفصل الطبقة الحساسة من الأنسجة في الخلفية الداخلية للعين عن طبقة الدعم الأسفلتها. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر حدوث هذه الحالة.

انسداد الأوعية الدموية في العين: يمكن لارتفاع ضغط الدم أن يسبب ترسب الدهون والتصاق الصفائح الدموية في الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مما يؤدي إلى انسدادها. يعرف هذا الانسداد بالأمراض الوعائية الشبكية، وقد يتسبب في تدهور الرؤية.

جلوكوما: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بالجلوكوما، وهو مرض يتسبب في زيادة ضغط السائل داخل العين، مما يؤثر على العصب البصري ويتسبب في الفقدان التدريجي للرؤية.

لذلك، من المهم مراقبة ضغط الدم واتباع العلاج المناسب للحفاظ على صحة العين، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الالتزام بنصائح الطبيب وتناول الأدوية الموصوفة والحفاظ على ضغط الدم في المعدلات المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إجراء فحوصات العين الدورية وزيارة طبيب العيون لفحص صحة العين والكشف عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.

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