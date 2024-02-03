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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قمة الأهداف| نيوكاسل يتعادل مع ضيفه لوتون تاون 4-4 بالدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

نجح فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم من الإفلات من فخ الهزيمة أمام ضيفه لوتون تاون، اليوم السبت، ليتعادلا 4ـ4، في مباراتهما ضمن الجولة الـ 23 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدَّم نيوكاسل بواسطة شون لونجستاف في الدقيقة السابعة من تسديدةٍ بالقدم اليمنى، لكنَّ لوتون أدرك التعادل في الدقيقة 21 برأسيةٍ من مسافةٍ قريبةٍ، أطلقها جابرييل أوشو، وعاد نيوكاسل للمقدمة في الدقيقة 23 عبر لونجستاف، لكن روس باركلي أدرك التعادل للوتون في الدقيقة 40 محرزًا أول أهدافه في الدوري خارج ملعبه في ثلاثة أعوام.

وفي الشوط الثاني، تسلَّم لوتون زمام المبادرة، وسجل هدفين عبر كارلتون موريس في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، وإيليا أديبايو في الدقيقة 62، وقلص كيران تريبيير الفارق في الدقيقة 67، قبل أن يدرك البديل هارفي بارنز التعادل  في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، رفع نيوكاسل رصيده إلى 33 نقطةً في المركز التاسع بفارق نقطتين عن تشيلسي، الذي تنتظره مباراةٌ الأحد أمام وولفرهامبتون، بينما جمع لوتون النقطة الـ 20 في المركز الـ 16 بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن منطقة الهبوط.

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