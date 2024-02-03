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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 9 لاعبين| كوت ديفوار تتأهل بسيناريو دراماتيكي لنصف نهائي أمم أفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا، بعد الفوز على مالي 2-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد السلام، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وافتتح منتخب مالي عن طريق اللاعب دورجيلس نيني في الدقيقة 71، وتعادل لمنتخب كوت ديفوار اللاعب سيمون ادينجرا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليتجه الفريقين بعد ذلك للأشواط الإضافية لينج عمر دياكيتي في تسجيل هدف رائع بكعب القدم في الدقيقة 120 ليحسم تأهل لمنتخب كوت ديفوار للدور نصف النهائي ويطرد بعدها بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية له لخلع التيشيرت.

ويواجه منتخب كوت ديفوار نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة الدور نصف النهائي.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين منتخبي كوت ديفوار ومالي في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد السلام، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في كوت ديفوار.

وشهدت أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة بسبب إهدار منتخب مالي لركلة جزاء في الدقيقة 18، بينما ألغى محمد عادل الحكم المصري احتساب ركلة جزاء أخرى لمنتخب مالي بداعي التسلل في الدقيقة 16، بينما غاب لاعبو منتخب كوت ديفوار عن الظهور الهجومي في اللقاء.

وأشهر محمد عادل الحكم الدولي المصري  البطاقة الحمراء أوديلون كوسونو لاعب منتخب كوت ديفوار فى الدقيقة 43، عقب عرقلة لاعب منتخب مالى وتوقف هجمة واعدة.

ويخوض منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

الوسط: سيكو فوفانا - جان ميشيل سيري - فرانك كيسيه.

الهجوم: كريستيان كوامي - نيكولاس بيبي - ماكس جراديل.

بينما جاء تشكيل منتخب مالي يضم كلا من:  

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: هماري تراوري - كيكي كوياتي - سيكو نياكاتي - فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا - ديادي ساماسيكو - لاسانا كوليبالي - أداما تراوري - كاموري دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو.

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